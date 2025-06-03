Загибель палестинців під час ізраїльського обстрілу гуманітарної допомоги в Секторі Гази

Про це повідомив речник Міжнародного комітету Червоного Хреста агенції Reuters

Внаслідок ізраїльського обстрілу поблизу пункту розподілу гуманітарної допомоги на півдні Сектору Гази загинули щонайменше 27 палестинців, а десятки отримали поранення. Цю інформацію підтвердив речник Міжнародного комітету Червоного Хреста, звертаючись до агенції Reuters.

Згідно з його словами, до одного з польових шпиталів на півдні Сектору Гази було доставлено 184 поранених, з яких 19 померли. Пізніше ще вісім людей загинули від отриманих травм, додав представник МКЧХ.

Армія оборони Ізраїлю підтвердила факт стрільби, проте заперечила, що вела вогонь по цивільних. За версією ЦАХАЛ, приблизно за пів кілометра від місця інциденту військові помітили кількох підозрюваних, які рухалися в їхньому напрямку. Військовослужбовці відкрили попереджувальний вогонь, але невідомі не відступили, що змусило солдатів почати стріляти, оскільки ці люди “становили загрозу”.

“Армія оборони Ізраїлю обізнана з повідомленнями про жертви, і деталі інциденту вивчаються”. – Пресслужба Армії оборони Ізраїлю

У пресслужбі також зазначили, що війська Армії оборони Ізраїлю не перешкоджають прибуттю цивільних жителів Гази до пунктів розподілу гуманітарної допомоги.

Це не перший випадок, коли ізраїльські військові відкривають вогонь під час роздачі гуманітарної допомоги палестинцям у Секторі Гази. 1 червня в Рафаху внаслідок подібного інциденту загинули щонайменше 31 людина. Влада анклаву, контрольована ХАМАС, звинуватила Ізраїль у перетворенні пунктів роздачі допомоги на “смертельні пастки” для цивільних.

Гуманітарна допомога палестинцям

Минулого тижня підтримуваний США Гуманітарний фонд Гази відкрив свої перші пункти розподілу допомоги, щоб полегшити голод серед населення, яке постраждало від війни. Багато людей були змушені залишити свої домівки, тікаючи від бойових дій.

План допомоги Фонду, який оминає традиційні гуманітарні організації, зазнав критики з боку ООН та відомих благодійних організацій, які стверджують, що він не відповідає гуманітарним принципам, повідомляє Reuters.

Проте надходили повідомлення про численні вбивства поблизу Рафаха, коли люди збиралися, щоб отримати необхідні припаси. Ізраїльські військові заперечують напади на цивільних, які приходять за допомогою, і називають повідомлення про загиблих “вигадками” ХАМАС.

Поточна ситуація у Секторі Гази

7 жовтня 2023 року угрупування ХАМАС здійснило напад на територію Ізраїлю із Сектору Гази, захопивши кілька населених пунктів у прикордонній зоні та взявши в заручники десятки людей. У відповідь Ізраїль розпочав контртерористичну операцію проти бойовиків. Внаслідок військових дій у палестинському анклаві виникла гуманітарна криза, внаслідок якої загинули сотні людей. Ізраїль звинувачує ХАМАС у загрозі, яку він становить для країни.

15 січня 2025 року Ізраїль та ХАМАС уклали угоду про припинення вогню, яка набула чинності 19 січня 2025 року. Угода складається з трьох етапів, перший з яких передбачає повне припинення вогню, виведення ізраїльських військ із густонаселених районів Сектору Гази та звільнення частини заручників.

18 березня 2025 року Сили оборони Ізраїлю та Сили безпеки Ізраїлю оголосили про відновлення вогню у Секторі Гази.

17 травня Армія оборони Ізраїлю оголосила про новий наступ у палестинському анклаві з метою ліквідації ХАМАС та звільнення заручників. Палестина повідомила про 146 загиблих. Бойові дії тривають.