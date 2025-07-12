Загибель майже 800 палестинців під час отримання гуманітарної допомоги в Газі – ООН

Як повідомляє речниця ООН

Згідно з інформацією Управління ООН з прав людини, з кінця травня 2025 року внаслідок спроб отримати продовольчу допомогу в пунктах, контрольованих Гуманітарним фондом Гази, загинуло майже 800 палестинців. Про це повідомила речниця ООН Равіна Шамдасані.

“Станом на 7 липня ми зафіксували 798 вбивств, зокрема 615 поблизу Гуманітарного фонду Гази та 183, ймовірно, на шляху руху гуманітарних конвоїв,”

– Равіна Шамдасані.

За словами речниці, більшість загиблих отримали смертельні поранення від вогнепальної зброї під час спроби отримати гуманітарну допомогу.

Водночас, Гуманітарний фонд Гази, підтримуваний США та Ізраїлем, називає ці дані “хибними та оманливими”, заперечуючи будь-які випадки загибелі на своїх об’єктах.

“Факт полягає в тому, що найсмертоносніші напади на місця надання допомоги пов’язані з конвоями ООН,” – речник Гуманітарного фонду Гази

Фонд також стверджує, що жоден з їхніх об’єктів не зазнав шкоди, звинувачуючи ізраїльські війська в обстрілах палестинців, які намагаються дістатися до чотирьох центрів допомоги в південній та центральній частинах Гази.

Згідно з даними агентства Reuters, більшість гуманітарної допомоги надходить через Гуманітарний фонд Гази, який організовує пункти видачі допомоги в районах, контрольованих ізраїльськими військовими. ООН критикує цю систему, вважаючи її небезпечною та упередженою.

Ізраїль стверджує, що така система необхідна для запобігання потраплянню допомоги до бойовиків ХАМАС, хоча сам ХАМАС це заперечує.

Конфлікт у Секторі Гази триває з 7 жовтня 2023 року, коли ХАМАС здійснив вторгнення на територію Ізраїлю, захопивши кілька населених пунктів і десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав контртерористичну операцію, що призвела до гуманітарної кризи та численних жертв серед цивільного населення.

15 січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС уклали угоду про припинення вогню, яка набула чинності 19 січня. Проте 18 березня 2025 року бойові дії відновилися, а 17 травня Ізраїль оголосив про новий наступ у Секторі Гази з метою ліквідації ХАМАС і звільнення заручників.

Палестина повідомила про 146 загиблих у цих бойових діях, які тривають і досі.

30 травня 2025 року президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС близькі до укладання угоди про припинення вогню на 60 днів.