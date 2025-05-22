Гуманітарна криза в Секторі Гази: голод і нестача медичної допомоги

У Секторі Гази за останні кілька днів від голоду загинули 29 осіб, серед яких є діти та літні люди. Тисячі жителів регіону опинилися під загрозою смерті через критичну нестачу їжі. Про це 22 травня на брифінгу повідомив Міністр охорони здоров’я Палестини Маджед Абу Рамадан.

За словами міністра, прогнози міжнародних гуманітарних організацій, які вказують на можливу загибель близько 14 тисяч немовлят без належної допомоги, є цілком реалістичними, а можливо, навіть заниженими.

Ізраїль з березня блокує постачання до палестинського анклаву, стверджуючи, що гуманітарна допомога потрапляє до рук угруповання ХАМАС. Однак ХАМАС заперечує ці звинувачення. Міжнародні організації, зокрема система моніторингу голоду Integrated Food Security Phase Classification, раніше повідомляли, що близько півмільйона людей у Газі знаходяться на межі голоду.

Після 11 тижнів повної блокади, 22 травня Ізраїль дозволив в’їзд перших вантажівок з гуманітарною допомогою. Проте палестинські та міжнародні представники вважають це недостатнім. За словами Абу Рамадана, до Гази надійшло лише близько 90–100 вантажівок, переважно з борошном, а медикаментів серед них немає.

Міністр також зазначив, що наразі лише 7–8 з 36 лікарень у Газі працюють, і то частково. Через блокаду понад 90% медичних запасів вичерпано.

«Люди помирають не лише від вибухів. Тепер вони гинуть від голоду та через відсутність медичної допомоги», – підкреслив міністр.

7 жовтня 2023 року угруповання ХАМАС здійснило вторгнення на територію Ізраїлю з Сектора Гази, захопивши кілька населених пунктів та взявши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав контртерористичну операцію, що призвела до гуманітарної кризи та сотень загиблих у палестинському анклаві. Ізраїль звинувачує ХАМАС у загрозі безпеці країни.

15 січня 2025 року Ізраїль та ХАМАС уклали угоду про припинення вогню, яка набула чинності 19 січня. Угода передбачає три етапи, включаючи повне припинення вогню, виведення ізраїльських військ із густонаселених районів Гази та звільнення частини заручників. Проте 18 березня 2025 року Сили оборони Ізраїлю оголосили про відновлення бойових дій у Секторі Гази.

17 травня Армія оборони Ізраїлю повідомила про новий наступ, спрямований на ліквідацію ХАМАС та звільнення заручників. Палестинська сторона заявила про 146 загиблих. Бойові дії тривають.