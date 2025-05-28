Трагедія в секторі Гази: загибель людей під час прориву до складу ООН

Про це пише The Guardian

У секторі Гази відбувся трагічний інцидент, внаслідок якого загинули четверо людей, коли тисячі палестинців прорвалися до складу ООН, що зберігав продукти. За інформацією медичних джерел, двоє загиблих стали жертвами тисняви, а ще двоє отримали вогнепальні поранення під час хаосу, що виник після прориву до складу Всесвітньої продовольчої програми (WFP) у Дейр-аль-Бала.

Наразі неясно, хто саме відкрив вогонь – чи то ізраїльські військові, чи приватні охоронці, або ж інші особи. Польовий госпіталь Червоного Хреста повідомив про наявність поранених, серед яких були жінки та діти з вогнепальними травмами. Відеозаписи з місця подій показали, як натовп людей намагався прорватися до складу, викидаючи мішки з борошном та коробки з продуктами.

Представники ООН підтвердили факт інциденту, зазначивши, що “орди голодних людей” увірвалися до складу WFP в пошуках харчових запасів, які були підготовлені для роздачі. Організація також висловила занепокоєння щодо погіршення гуманітарної ситуації в регіоні.

Гуманітарні потреби в Газі досягли критичного рівня після 80 днів блокади, що призвела до відсутності продовольчої та іншої допомоги. ООН підкреслила, що ситуацію може врятувати лише термінове збільшення продовольчої підтримки.

На фоні 11-тижневої облоги з боку Ізраїлю, більшість населення Гази страждає від голоду. За даними медиків і гуманітарних організацій, випадки голодування та недоїдання стають все більш поширеними. Пекарні WFP закрилися через брак газу для приготування їжі, а ціни на продукти стрімко зросли.

Ізраїльські військові заявили, що відкрили лише попереджувальний вогонь, щоб відновити контроль над ситуацією, заперечуючи стрільбу по людях.

Ситуація в Секторі Гази

7 жовтня 2023 року угрупування ХАМАС здійснило напад на територію Ізраїлю, захопивши кілька населених пунктів у прикордонній зоні та взявши в заручники десятки людей. У відповідь Ізраїль розпочав контртерористичну операцію проти бойовиків.

Військові дії в палестинському анклаві призвели до гуманітарної кризи, внаслідок якої загинули сотні людей. Ізраїль звинувачує ХАМАС у загрозі безпеці країни.

15 січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС уклали угоду про припинення вогню, яка набула чинності 19 січня 2025 року. Угода передбачала три етапи, включаючи повне припинення вогню, виведення ізраїльських військ із густонаселених районів Сектора Гази та звільнення частини заручників.

Проте 18 березня 2025 року Сили оборони Ізраїлю та Сили безпеки Ізраїлю оголосили про відновлення вогню в Газі. 17 травня Армія оборони Ізраїлю розпочала новий наступ у палестинському анклаві з метою ліквідації ХАМАС і звільнення заручників. За останніми даними, Палестина повідомила про 146 загиблих. Бойові дії тривають.