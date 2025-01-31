Компанія вперше представила Gemini 2.0 Flash у грудні 2024 року та анонсувала швидке впровадження у свої продукти. Спочатку вона запустила експериментальну версію для Android та iOS.

Оновлення вже доступне у вебверсії чат-бота та мобільних додатках. Також протягом наступних кількох тижнів компанія планує випустити 1.5 Flash і 1.5 Pro.

Крім того, Google оновила генератор зображень до версії Imagen 3, яка краще розпізнає запити користувачів і створює “більш насичені деталі й текстури”.