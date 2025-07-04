Генерал Алексус Гринкевич очолив Об'єднані збройні сили НАТО в Європі

Як повідомляє пресслужба Альянсу
4 липня 2025 року генерал Повітряних сил США Алексус Гринкевич офіційно прийняв командування Об’єднаними збройними силами НАТО в Європі. Церемонія відбулася у Верховному штабі НАТО в Монсі, Бельгія, про що повідомила пресслужба Альянсу.
Генерал Гринкевич змінив на цій важливій посаді генерала армії США Кріса Каволі, який виконував обов’язки Верховного головнокомандувача з 2022 року.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підкреслив важливість модернізації колективної оборони Альянсу та відзначив внесок Каволі у відповідь на агресію Росії в Україні. Він висловив подяку генералу Каволі за зміцнення присутності НАТО в Балтійському морі, що стало важливим кроком для захисту критично важливої підводної інфраструктури країн-членів Альянсу, а також за створення нового командування НАТО в Німеччині, яке підтримує Україну.
Рютте також привітав генерала Гринкевича, зазначивши, що його досвід буде корисним на новій посаді Верховного головнокомандувача Об’єднаних сил НАТО в Європі.
“Як колишній пілот-винищувач Гринкевич має глибоке розуміння загроз, з якими ми стикаємося в повітрі та в інших сферах. Як останній директор операцій Об’єднаного штабу, він також має великий досвід реалізації військових та безпекових пріоритетів перед обличчям глобальних викликів.”
Об’єднані збройні сили НАТО з питань операцій відповідають за планування та виконання всіх військових операцій Альянсу. Генерал Гринкевич став двадцять першим Верховним головнокомандувачем об’єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR). Цю посаду вперше обійняв генерал Дуайт Ейзенхауер, який згодом став 34-м президентом США.
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