Генерал Брідлав про завершення війни в Україні та невизнання окупації

Як повідомляє Суспільне.

Генерал Військово-повітряних сил США у відставці Філіп Брідлав висловив свою думку щодо можливого завершення російсько-української війни, підкресливши, що найгірший сценарій – це заморожений конфлікт, де Росія залишиться на своїй території, а Україна на своїй, отримуючи підтримку від Європи. Він наголосив на важливості уникнення стратегічної помилки, яка полягає у визнанні будь-якої з цих територій російською.

Брідлав, який обіймав посаду Верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі з 2013 по 2016 рік, зазначив, що високопосадовці адміністрації Дональда Трампа не називають Володимира Путіна воєнним злочинцем, оскільки сподіваються на його участь у мирному процесі для завершення війни. Він підкреслив, що багато людей, зокрема американців, чекають на чітку позицію президента Трампа щодо України.

Генерал також зауважив, що відмова Путіна від участі у мирному процесі може мати серйозні наслідки для Росії. Він висловив сподівання, що Білий дім зрозуміє, в якому напрямку рухається Путін, і що поки президент не визначиться з його роллю, важко очікувати конкретних дій. Брідлав підкреслив, що важливо зрозуміти, чи готовий Путін долучитися до мирного процесу.

Філіп Брідлав також наголосив на тому, що США не повинні визнавати тимчасово окуповані території України російськими. Він нагадав, що раніше Трамп висловлював байдужість щодо визнання Криму російським, проте генерал вважає це величезною стратегічною помилкою. Він навів приклад країн Балтії, які ніколи не визнавали російську окупацію і тепер є частиною Заходу та НАТО. Брідлав підкреслив, що важливо завжди стверджувати, що Росія окупувала українські землі, і ніколи не визнавати їх російськими.

На завершення, генерал закликав до посилення тиску на Росію, щоб змусити її погодитися на мирний процес і завершення війни, яку вона розпочала проти України.