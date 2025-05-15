На фронті, що простягається на приблизно 1100 кілометрів, тривають активні бойові дії. Незважаючи на дипломатичні зусилля міжнародної спільноти, Росія не відмовляється від своїх агресивних намірів і перейшла до стратегії виснаження українських сил. Про це повідомив генерал Олександр Сирський, Головнокомандувач Збройних Сил України, під час засідання Ради Україна-НАТО, яке відбулося у форматі відеоконференції.

Генерал Сирський у своєму виступі акцентував увагу на оперативній ситуації на фронті, зазначивши, що українські військові продовжують успішно виконувати оборонні завдання, завдаючи значних втрат ворогу. Він підкреслив, що Росія не зменшує свою агресію, а навпаки, активізує свої дії, намагаючись виснажити українські сили.

Сирський також наголосив на критичній потребі українських Сил оборони в сучасній військовій техніці, озброєнні та логістичній підтримці. Він підкреслив важливість навчання українських військових за кордоном і висловив вдячність НАТО за роботу Спеціальної місії з безпекової допомоги NSATU, а також за підтримку проектів, що сприяють взаємосумісності та створенню інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони.

Після завершення зустрічі генерал Сирський повідомив, що отримав запевнення від голови Військового комітету НАТО адмірала Джузеппе Каво Драгоне про непохитну підтримку України з боку Альянсу.

Крім того, президент України Володимир Зеленський 15 травня на брифінгу в Анкарі зазначив, що російська армія вже кілька місяців проводить наступальні дії по всій лінії фронту, зокрема на Сумському напрямку. Загалом на північному кордоні з Україною зосереджено близько 67 тисяч російських військовослужбовців.

Станом на 12-13 травня аналітичний проект DeepState зафіксував розширення “сірої” зони у напрямку сіл Водолаги та Біловоди Хотінської громади на Сумщині. 13 травня речник Оперативного тактичного угруповання “Сіверськ” Вадим Мисник повідомив, що російські військові використовують малі групи піхоти, намагаючись розширити зону бойових дій.