Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський ініціював створення робочої групи для детального аналізу ситуації, яку озвучив командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади “Маґура” Олександр Ширшин. Цю інформацію підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

17 травня Олександр Ширшин подав рапорт на звільнення, в якому висловив критику на адресу командування через “безглуздість” наказів та необґрунтовані втрати особового складу. Відомо, що 47-ма бригада виконує бойові завдання на Курському напрямку з осені 2024 року.

Ширшин зазначив, що команди, які отримує бригада, призводять до провалів на фронті та значних людських втрат. У відповідь на ці зауваження, 18 травня Генеральний штаб ЗСУ створив комісію для всебічного розгляду ситуації.

У Генштабі підкреслили, що буде проведено детальний аналіз наказів і розпоряджень, які надходили з різних рівнів військового управління, щоб оцінити доцільність прийнятих рішень у поточній бойовій обстановці.

Крім того, 26 квітня Генштаб спростував заяви представників вищого командування армії РФ про нібито завершення бойових дій на території Курської області. Було зазначено, що оборонна операція українських військ у визначених районах цього регіону Росії продовжується.