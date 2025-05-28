Про це пише New York Post

Молодь, що належить до покоління Z, яке охоплює людей, народжених між 1997 і 2012 роками, активно записується на курси під назвою “Дорослішання 101”. Ці програми створені для того, щоб допомогти молодим людям освоїти базові життєві навички, які раніше вважалися звичними, такі як приготування їжі, прання, фінансова грамотність та орієнтація в супермаркеті.

Студент з Канади, Алден Гарсія, поділився своїми переживаннями в ефірі програми The Current на CBC, зазначивши: “Я не знаю, як змінити колесо, шити, не маю машини і не вмію багато чого, окрім готування”. Він також підкреслив важливість фінансової грамотності, адже “багато речей у житті пов’язані з грошима”.

У відповідь на запити молоді канадські університети, зокрема Університет Ватерлоо, запровадили онлайн-курси “Дорослішання 101”. Ці курси охоплюють різноманітні теми, від здорових стосунків до безпечного поводження на кухні, включаючи модуль “Як не підпалити кухню”.

Студентка третього курсу, Белла Гадсон, зазначила, що в освітній системі бракує таких курсів: “Хотілося б, щоб були заняття, які вчать керувати собою і своїм життям”.

Психологиня Джин Твенджі з Університету штату Сан-Дієго пояснює, що молодь вступає в доросле життя з “порожнім інструментальним набором”. Вона зазначає: “Ми відправляємо їх у доросле життя без навичок. Вони не знають, як ухвалювати рішення або розв’язувати побутові проблеми”.

Причини цього явища включають надмірну опіку батьків, затягнуту залежність від родини та брак практичної освіти. Багато молодих людей продовжують жити з батьками навіть у віці, коли мали б стати самостійними.

У США школярі також висловлюють занепокоєння щодо відсутності життєво необхідних знань. 10-класник із Нью-Йорка, Зак Лайтнер, у своїй колонці для The Post зазначив, що у 2025 році учні вже не вміють готувати чи прати, хоча до 1960-х років ці навички викладалися в шкільній програмі.

Зак підкреслив: “Сучасна молодь потребує курсів “Дорослішання 101”. Без них вони втрачаються у “справжньому світі””.

Директорка з підтримки студентів Університету Ватерлоо, Пам Шарбонно, запевняє, що те, що відчувають студенти, є нормальним. Хоча покоління Z легко орієнтується у цифровому світі, в реальному житті вони лише вчаться знаходити інструкції, як, наприклад, зварити яйце.