Зустріч у Женеві: Європа закликає Іран відмовитися від ядерної зброї

Як повідомляє медіа BBC

У Женеві відбулася важлива зустріч між представниками Ірану та європейськими країнами, на якій міністри закликали Тегеран відмовитися від ядерної зброї. Цю інформацію підтвердили численні джерела.

Девід Леммі, міністр закордонних справ Великої Британії, підкреслив необхідність продовження діалогу з Іраном щодо його ядерної програми та зниження напруженості в регіоні.

“Ми закликаємо Іран продовжувати переговори зі Сполученими Штатами. Це надзвичайно важливо, щоб ми не побачили регіональної ескалації конфлікту між Іраном та Ізраїлем.” – Девід Леммі

Кая Каллас, головна дипломатка Європейського Союзу, зазначила, що країни ЄС готові підтримувати відкриті дискусії з Іраном.

“Ми домовилися, що будемо обговорювати ядерні, а також ширші питання, які у нас є, і тримати дискусії відкритими. Тому я залишаюся тут.” – Кая Каллас

19 червня спеціальний представник США Стів Віткофф та міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі провели кілька телефонних розмов, намагаючись знайти дипломатичне вирішення кризи, що виникла після ізраїльських атак на Іран.

Арагчі підкреслив, що Іран не повернеться до переговорів, якщо Ізраїль не припинить свої військові дії, які розпочалися 13 червня.

“Іран може проявити гнучкість у ядерному питанні, якщо США тиснутиме на Ізраїль, щоб той припинив війну.” – Аббас Арагчі

Атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Ізраїль розпочав повітряну операцію проти іранської ядерної програми, завдавши ударів по численних цілях, включаючи об’єкти збагачення урану та військові бази.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є знищення ядерної інфраструктури та військових потужностей Ірану.

Внаслідок цих атак загинули високопосадовці іранських збройних сил, зокрема командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері.

Після ударів кілька країн закрили свій повітряний простір, а МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо безпеки ядерних об’єктів.

Іран стверджує, що його ядерні об’єкти не зазнали серйозних пошкоджень, і у відповідь на атаки запустив понад 100 безпілотників у бік Ізраїлю.

13 та 14 червня Ізраїль продовжив завдавати авіаударів по ключових військових об’єктах Ірану.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран звинуватив США у підтримці ізраїльських атак, проте Вашингтон спростував ці звинувачення та закликав Тегеран повернутися до переговорів щодо ядерної програми.