Грузія заборонила вивезення автомобілів громадянам Росії та Білорусі у 2025 році

Грузія запровадила нові обмеження для громадян Росії та Білорусі, заборонивши їм вивезення легкових автомобілів та спеціальної техніки з країни. Ця заборона набула чинності 15 травня 2025 року, про що повідомили в Агентстві сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ Грузії. Раніше вже існувала заборона на реекспорт автомобілів до Росії та Білорусі, але нові правила поширюються на вивезення транспортних засобів до третіх країн, навіть якщо вони зареєстровані в Грузії.

Тепер громадяни Росії та Білорусі не можуть займатися реекспортом автомобілів у жодному напрямку – ні до своїх країн, ні до інших держав. Однак, незважаючи на запити ЗМІ до грузинських державних органів, детальні роз’яснення щодо нових правил не були надані.

Ці зміни пов’язані з журналістським розслідуванням, яке виявило, що кордони Грузії використовуються для обходу міжнародних санкцій, зокрема в автомобільному експорті. Незважаючи на формальні заборони, автомобілі продовжували потрапляти до Росії через Грузію.

У відповідь на ці звинувачення Служба доходів Грузії запевнила, що країна суворо дотримується міжнародних обмежень і санкцій.

Реакція автодилерів та асоціацій

Голова Асоціації імпортерів автомобілів Грузії Олександр Нонядзе зазначив, що нові обмеження не вплинуть на ситуацію на ринку, оскільки вже працюють дилери з Казахстану та Киргизстану. Вони можуть використовувати свої паспорти для реекспорту автомобілів, що ускладнює конкуренцію для грузинських автодилерів.

«Заборона на реекспорт автомобілів з російськими та білоруськими паспортами не вплине на наш ринок, оскільки є інші гравці з Казахстану та Киргизстану», – пояснив Нонядзе. Він також підтримав обмеження щодо РФ, але підкреслив, що загальний реекспорт автомобілів з Грузії становить менше 3% російського ринку, тому це не є ефективним заходом проти обходу санкцій.

Засновник компанії Robani Motors Елгуджі Джамагідзе додав, що нові правила не усувають ризиків, оскільки громадяни Казахстану та Киргизстану можуть реєструвати експортні автомобілі замість росіян і білорусів. Це викликає питання, чи дійсно автомобілі прибудуть до заявлених країн призначення, чи залишаться на російському ринку.

Згідно з інформацією видання «Эхо Кавказа», восени 2023 року Грузія вже заборонила реекспорт автомобілів до Росії та Білорусі, але оформлення транспортних засобів на громадян цих країн залишалося можливим. Це призвело до ситуації, коли росіяни та білоруси купували автомобілі, вказуючи Казахстан чи Киргизстан як країну призначення, а потім машини потрапляли на російський ринок.

За останні роки реекспорт автомобілів, особливо до країн Центральної Азії, став важливою статтею експорту Грузії, досягнувши у 2023 році $1,178 млрд, що становить майже 33% від загального експорту країни.