Кесарів розтин при смерті мозку матері в Джорджії: врятували дитину

Про це повідомляє NBC News та NBC WXIA.

У штаті Джорджія, США, лікарі провели кесарів розтин вагітної жінки Адріани Сміт, у якої була констатована смерть мозку. Протягом чотирьох місяців медики підтримували її життя за допомогою апаратів. Цю інформацію повідомили NBC News та NBC WXIA.

Операція відбулася 13 червня, оскільки тіло Адріани почало проявляти ознаки гниття, що могло загрожувати здоров’ю плоду. Дитина народилася з вагою менше одного кілограма і наразі перебуває у відділенні інтенсивної терапії новонароджених.

“Очікується, що з ним все буде гаразд. Він просто бореться. Ми просто хочемо молитися за нього”, – Ейпріл Ньюкірк, мама Адріани Сміт

Ейпріл Ньюкірк також повідомила, що 17 червня її доньку планують відключити від апаратів життєзабезпечення, а родина готує похоронні заходи.

На початку лютого 2025 року Адріана потрапила до лікарні через задишку та хрипи. Під час обстеження виявили численні тромби в мозку, що призвело до смерті мозку. В той час вона була на дев’ятому тижні вагітності.

Згідно з законодавством штату Джорджія, аборти заборонені після початку розвитку серця у плода, що відбувається приблизно з шостого тижня вагітності. Тому лікарі вирішили підтримувати вагітність до моменту, коли дитину можна буде безпечно вилучити.

Сім’я Адріани не була залучена до прийняття рішення в лікарні, а витрати на лікування та утримання на апаратах життєзабезпечення ляжуть на плечі родини.

Мати Адріани вважає, що кожна жінка або її близькі повинні мати право самостійно ухвалювати рішення в подібних ситуаціях. Вона зазначила, що родина, можливо, і не ухвалила б рішення про переривання вагітності, але їх травмує те, що закон позбавив їх цього вибору.