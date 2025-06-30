Нові обмеження на фото- та відеозйомку в судах Грузії та зміни у законі про свободу слова

Про це повідомляє Ехо Кавказа

У Грузії введено нові обмеження на фото- та відеозйомку під час судових процесів. Тепер журналістам для проведення зйомок необхідно отримати спеціальний дозвіл від Вищої ради юстиції.

Згідно з інформацією, опублікованою в “Ехо Кавказа”, журналістів не допускають навіть на територію Тбіліського міського суду для здійснення фото- та відеозйомки. Також заборонено знімати на мобільні телефони всередині судових приміщень.

Відповідно до рішення правлячої партії “Грузинська мрія”, дозвіл на зйомку у судах буде надаватися лише у виняткових випадках, і, як зазначає видання, навіть за наявності дозволу, зйомку можуть проводити не журналісти, а працівники суду.

Ця заборона вже діяла в Грузії з 2007 року, коли при владі був “Єдиний національний рух”, але у 2013 році її скасувала партія “Грузинська мрія”.

Крім того, з 27 червня набули чинності зміни до закону “Про свободу слова і вираження поглядів”. У новій редакції закону вилучено ключові гарантії, а відповідальність за наклеп, зокрема за публічні образи, була посилена. Також терміни розгляду справ скорочено до 10 днів.