Нові зміни в Кримінальному кодексі Грузії: депортація та заборона на в'їзд іноземців

Про це заверив виконавчий секретар керівної партії “Грузинська мрія” та лідер парламентської більшості Мамука Мдинарадзе, передає ІnterpressnewsА

Грузинська влада планує внести суттєві зміни до Кримінального кодексу, які стосуються нових видів кримінальної та адміністративної відповідальності для іноземців. Зокрема, це стосується депортації та заборони на в’їзд на певний термін. Про це повідомив Мамука Мдинарадзе, виконавчий секретар партії “Грузинська мрія” та лідер парламентської більшості.

За словами Мдинарадзе, ці питання викликають занепокоєння в суспільстві. Він підкреслив:

“Адекватно цим викликам хочу представити вам нову ініціативу парламенту, парламентської більшості – ‘Про міжнародний захист’, що передбачає наступне: до Кримінального кодексу буде додано новий вид покарання. Це видворення іноземного громадянина з країни, а також заборона на в’їзд до Грузії на певний термін.” – Мамука Мдинарадзе

Окрім цього, до Кодексу про адміністративні правопорушення буде введено новий вид покарання – депортація іноземців з Грузії та заборона на отримання доходів у країні. Також планується підвищення штрафів для іноземців, які порушують правила перебування, а процедура депортації нелегалів стане значно простішою.

Згідно з інформацією, опублікованою “Эхо Кавказа”, для запобігання зловживанням у процедурах надання притулку буде введена прискорена процедура розгляду заяв від іноземців, які не подали заявки протягом місяця з моменту в’їзду до країни.

Також планується запровадження механізму розгляду питань притулку на державному кордоні без допуску іноземця на територію Грузії, якщо його в’їзд може загрожувати державній безпеці. Термін розгляду та апеляції клопотань про надання притулку буде суттєво скорочено, а ухвалені рішення видаватимуться в спрощеному електронному форматі для полегшення контролю за строками оскарження.

Крім того, планується обмежити видачу посвідок на проживання іноземцям, щодо яких розглядається питання депортації або якщо таке рішення вже ухвалено.

Видання також зазначає, що останнім часом іноземці з європейських країн, зокрема правозахисники та журналісти, стикаються з труднощами при перетині грузинського кордону. Проблеми виникають і у громадян Росії, Білорусі та Азербайджану, які є журналістами або активістами.

Міністерство внутрішніх справ Грузії, яке відповідає за прикордонний контроль, не публікує статистику відмов у в’їзді, проте відомо, що у березні було депортовано 97 іноземців.