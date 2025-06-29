Вано Надірадзе: у Грузії без почесної варти зустріли загиблого бійця України

Про це повідомляє “Эхо Кавказа”

У Грузії вперше не було почесної варти, яка б зустріла труну з тілом грузинського бійця, що брав участь у війні на стороні України. Цю інформацію повідомляє “Эхо Кавказа”.

28 червня до Тбілісі доставили труну з тілом віцеполковника Вано Надірадзе, який загинув в Україні 22 червня. За попередніми даними, причиною його смерті став серцевий напад, і йому було 55 років.

Труну зустрічали його колишні товариші по службі, родичі та друзі. Проте, на відміну від інших випадків, коли тіла загиблих бійців зустрічали з почесною вартою, цього разу такої честі Надірадзе не було надано. Міністерство оборони поки що не дало жодного коментаря з цього приводу, згідно з інформацією “Эхо Кавказа”.

Вано Надірадзе брав участь у бойових діях на стороні України в складі Служби безпеки України з перших місяців повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Він активно інформував про успіхи української армії та ділився новинами з фронту через грузинські ЗМІ та соціальні мережі.

У Росії Надірадзе заочно засудили до 14 років позбавлення волі за “участь найманця у збройному конфлікті”.

Згідно з даними журналістів, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року на фронті загинуло понад 80 грузинських бійців, серед яких як добровольці, так і громадяни Грузії, а також українці грузинського походження.