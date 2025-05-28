Відставка Вахтанга Гомелаурі через санкції за розгін протестів у Грузії

Про це йдеться у заяві міністерства внутрішніх справ Грузії

Вахтанг Гомелаурі, міністр внутрішніх справ Грузії, оголосив про свою відставку. Це рішення стало наслідком введення індивідуальних санкцій з боку Європейського Союзу, Великої Британії та Сполучених Штатів, які були накладені через жорстокі розгони протестів проти уряду в Грузії у 2024 році. Офіційна заява Міністерства внутрішніх справ підтвердила цю інформацію.

Гомелаурі обіймав ключові посади в уряді протягом десяти років, включаючи міністра внутрішніх справ, голову Служби державної безпеки та віцепрем’єра. У своїй заяві він зазначив, що прийняв рішення піти у відставку, оскільки в країні встановився спокій, а також висловив бажання більше часу проводити з родиною.

Санкції проти Гомелаурі були запроваджені через жорстокі дії під час розгону демонстрацій у Тбілісі восени 2024 року. Незважаючи на це, грузинська влада визнала його заслуги, нагородивши його орденом честі, присвоївши звання генерал-полковника та підвищивши до посади віцепрем’єра.

На його місце призначено Гелу Геладзе, який раніше працював заступником міністра освіти та науки. Ця зміна в керівництві Міністерства внутрішніх справ може свідчити про нові підходи в управлінні внутрішніми справами країни.