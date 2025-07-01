Ніка Гварамія засуджений до 8 місяців ув’язнення в Грузії через політичну справу

Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода “Ехо Кавказу”.

Ніка Гварамія, лідер опозиційної партії “Коаліція за зміни”, отримав 8 місяців позбавлення волі через відмову з’явитися на засідання слідчої комісії грузинського парламенту, яка займається розслідуванням діяльності попереднього уряду. Його арешт відбувся 13 червня 2024 року, про що повідомляє проєкт “Ехо Кавказу”.

Згідно з інформацією, Ніка Гварамія став сьомим опозиційним політиком, якого засудили за неявку на засідання комісії, що розслідує злочини, нібито скоєні чиновниками під час правління експрезидента Михайла Саакашвілі з 2003 по 2012 рік.

Серед інших політиків, які отримали терміни, є Георгій Вашадзе, Гіві Таргамадзе та Зураб Джапаріде, лідер партії “Гірчі – більше свободи”, які були засуджені до семи місяців ув’язнення. Ніку Мелію, співзасновника партії “Ахалі”, Мамуку Хазарадзе та Бадрі Джапаріде засудили до восьми місяців.

Гварамія вважає цю справу “політично сфабрикованою” і висловлював свої сумніви ще до арешту. Ситуація в країні загострилася після того, як 28 листопада 2024 року прем’єр-міністр Іраклій Кобахідзе оголосив про відмову від переговорів щодо вступу до Європейського Союзу до 2028 року. Це рішення викликало нові протести, які тривають досі.

Президентка Саломе Зурабішвілі не визнає результати президентських виборів, що відбулися 14 грудня 2024 року, на яких Міхеіл Кавелашвілі, єдиний кандидат, отримав 224 голоси. Опозиція також не визнає легітимність як президентських, так і парламентських виборів, що відбулися у жовтні.

Прем’єр Кобахідзе заявив, що чинній президентці доведеться “піти на пенсію” після інавгурації Кавелашвілі 29 грудня. Згідно з Конституцією, повноваження президента припиняються після інавгурації нового глави держави. Однак Зурабішвілі запевнила, що не має наміру складати свої повноваження, вважаючи парламент нелегітимним.

29 грудня Кавелашвілі склав присягу президента, а Зурабішвілі добровільно залишила президентський палац. Раніше Європейська рада оголосила, що процес інтеграції Грузії фактично зупинено через дії партії “Грузинська мрія”, зокрема через ухвалення законів про “іноагентів” та обмеження прав ЛГБТ-спільноти. ЄС також не визнав результати парламентських виборів, що відбулися 26 жовтня.