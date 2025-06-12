Президент Грузії Саломе Зурабішвілі оштрафована за участь у Марші матерів

Як повідомляє Twitter-акаунт Саломе Зурабішвілі

У Грузії Міністерство внутрішніх справ наклало адміністративний штраф на президента Саломе Зурабішвілі у розмірі 5000 ларі, що еквівалентно приблизно 2000 доларів США. Про це Зурабішвілі повідомила на своїх сторінках у соціальних мережах, зазначивши, що отримала офіційне повідомлення про порушення закону щодо зібрань та маніфестацій.

Згідно з документами, порушення було зафіксоване 3 березня, коли Зурабішвілі брала участь у Марші матерів. Ця акція була спрямована на підтримку осіб, яких вважають політичними в’язнями, а також їхніх родин. Хода проходила в центрі Тбілісі, столиці Грузії.