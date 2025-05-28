Німеччина звинуватила трьох у шпигунстві та підготовці замаху на українського військового

Про це йдеться на сайті федерального прокурора Німеччини

У Німеччині прокуратура висунула обвинувачення трьом особам – українцю, росіянину та вірменину – у шпигунстві з метою вбивства військового, який брав участь у бойових діях Збройних сил України після початку російського вторгнення.

Згідно з офіційною інформацією від федерального прокурора Німеччини, вірменин на ім’я Вардгес І. отримав завдання від російської розвідки здійснити шпигунську діяльність. Він залучив до цієї справи українця Роберта А. та росіянина Армана С., які мали допомогти в реалізації плану.

Слідство вказує, що змова передбачала організацію зустрічі з потенційною жертвою у кафе в центрі Франкфурта в червні 2024 року. Проте ця зустріч не відбулася, оскільки німецькі правоохоронці попередили військового про можливу загрозу.

У заяві прокуратури зазначається, що шпигунська операція, ймовірно, була частиною підготовки до подальших розвідувальних дій у Німеччині, включаючи можливий замах на вбивство військового.

Всі троє підозрюваних залишаються під вартою з моменту їх арешту 19 червня 2024 року – в день, коли планувалася зустріч.

Європейські служби безпеки висловлюють занепокоєння щодо зростання загрози гібридних атак з боку Росії, які включають шпигунство та диверсії, націлені на критично важливу інфраструктуру, що стало особливо актуальним після початку війни в Україні.