Про словам голови Асоціацією Бундесверу Німечини Андре Вюстнер вважаїть, що в інтерв’ю ntv

Андре Вюстнер, голова Асоціації Бундесверу Німеччини, висловив думку про необхідність збільшення чисельності армії з приблизно 180 000 до 260 000 солдатів. Це, на його думку, є важливим кроком для відповідності вимогам НАТО та протидії загрозам з боку Росії. Вюстнер поділився своїми міркуваннями в інтерв’ю для RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Він зазначив, що в рамках нового закону про військову службу доцільно включити обов’язковий призов, що стане запобіжним заходом для збільшення чисельності німецького війська.

Чисельність Бундесверу однозначно має бути більшою, ніж 203 300 солдатів, які до пандемії були визначені як цільовий показник на 2025 рік

Вюстнер також підкреслив, що майбутня чисельність армії залежатиме від розробки “цілей сил і засобів НАТО, а також спроможності Німеччини нести цей тягар”.

Але я припускаю, що залежно від того, що буде вирішено на саміті НАТО, нам знадобиться від 40 000 до 60 000 додаткових солдатів. Це означає, що активні сили повинні будуть поступово зростати до 260 000 солдатів

Він також зазначив, що з нових солдатів має бути сформований боєздатний резерв, що дозволить досягти цільової чисельності в 460 000 солдатів.