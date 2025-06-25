Фрідріх Мерц анонсує відеоконференцію коаліції охочих для підтримки України

Bloomberg дізналося, що Bloomberg

Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, оголосив про намір коаліції охочих провести відеоконференцію “найближчими днями”. Цю інформацію він озвучив після засідання альянсу, підкреслюючи важливість координації дій серед учасників.

“Ми знаємо, що Росія недостатньо сильна, щоб атакувати НАТО в цілому. Але ми просто не знаємо, чи не перевірять вони колись нашу обороноздатність. Та ніхто не повинен наважуватися атакувати НАТО, ніде.” – Фрідріх Мерц

24 червня президенти України Володимир Зеленський та Франції Емманюель Макрон провели обговорення щодо розширення коаліції охочих, що свідчить про активізацію міжнародної підтримки України.

Мерц також висловив упевненість у стабільності НАТО, зазначивши, що “немає причин турбуватись” за його майбутнє, оскільки президент США Дональд Трамп “чітко висловив свою прихильність статті 5 Статуту НАТО”.

Ця стаття передбачає, що збройний напад на одну або кілька країн-членів НАТО вважається нападом на всіх, що зобов’язує кожну країну до індивідуальної або колективної самооборони.

Історія коаліції охочих

2 березня британський прем’єр Кір Стармер оголосив про спільну роботу Великої Британії та Франції з Києвом для підготовки мирного плану для Вашингтона. Ці домовленості стали результатом переговорів із Зеленським та Макроном.

Стармер також зазначив, що до цієї ініціативи можуть приєднатися ще одна або дві країни, що свідчить про зростаючу підтримку України на міжнародній арені.

15 березня відбулася онлайн-зустріч “коаліції охочих”, в якій взяли участь близько 25 світових лідерів, які висловили готовність сприяти встановленню миру в Україні. Серед учасників були представники ЄС, НАТО, Канади, Австралії та Нової Зеландії.

Президент Зеленський також долучився до цієї зустрічі, зазначивши, що наступна зустріч партнерів на підтримку України може відбутися вже через тиждень, підкреслюючи регулярність таких заходів.

Згідно з інформацією Bloomberg, Велика Британія та Франція працюють над планом, який має на меті зміцнити позицію України на переговорах щодо завершення війни.

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса повідомив, що до “коаліції охочих” в тому чи іншому форматі готові приєднатися 10-12 країн, що свідчить про широку міжнародну підтримку України в цей складний час.