Мерц закликає Словаччину підтримати 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Про це Фрідріх Мерц повідомив під час промови на Конференції, передає Суспільне.

На Конференції з відновлення України, що проходила в Римі, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Словаччину не перешкоджати ухваленню нового пакету санкцій проти Росії. Він висловив цю думку під час своєї промови, підкресливши важливість підтримки європейської єдності у боротьбі з агресією.

“Ми готуємо 18-й санкційний пакет ЄС проти Росії. Для його ухвалення бракує лише однієї країни. Я закликаю Словаччину та її прем’єр-міністра припинити опір і відкрити шлях для цього рішення.” – Фрідріх Мерц

Канцлер зазначив, що санкції є важливим інструментом тиску на Росію, щоб змусити її погодитися на мирне вирішення конфлікту, розв’язаного проти України.

Причини блокування санкцій

Під час зустрічі послів ЄС 27 червня Словаччина висловила прохання відкласти ухвалення 18-го пакету санкцій через необхідність знайти компроміс щодо негативних наслідків, які можуть виникнути для країни внаслідок законодавства RePowerEU.

Раніше Угорщина також заявила про намір блокувати ухвалення цього пакету разом із Словаччиною. Проте представники Словаччини в ЄС спростували цю інформацію, зазначивши, що питання не було включено до порядку денного зустрічі Ради ЄС.

7 липня стало відомо, що Словаччина не зняла своїх заперечень щодо RePowerEU і продовжує блокувати 18-й пакет санкцій. Уряд країни вважає, що ініціатива RePowerEU створює “серйозні виклики” для конкурентоспроможності економіки, особливо в контексті цін на енергоносії та енергетичної безпеки.

Ключові елементи 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії

У червні 2025 року Єврокомісія представила 18-й пакет санкцій, який включає нові обмеження для енергетичного та банківського секторів Росії. Санкції також стосуються транзакцій, пов’язаних із проєктом “Північний потік”.

Енергетичний сектор:

Заборона всіх транзакцій, пов’язаних із Nord Stream 1 і 2: жоден оператор з ЄС не зможе здійснювати угоди через ці трубопроводи.

Ціновий ліміт на нафтопродукти знижено з $60 до $45 за барель, щоб ускладнити Росії отримання доходів.

Розширення “тіньового флоту”: до санкційного списку додано ще 77 танкерів, що перевозили нафту поза законами.

Заборона імпорту нафтопродуктів, виготовлених із російської нафти, щоб уникнути обходу санкцій через треті країни.

Фінансовий сектор: