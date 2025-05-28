Міжурядові консультації Німеччини та України у 2025 році: нові можливості співпраці

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, оголосив про проведення міжурядових консультацій між Німеччиною та Україною наприкінці 2025 року, що стане першим таким заходом за багато років. Цю інформацію він озвучив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Мерц зазначив, що війна, яку розв’язала Росія проти України, суттєво вплинула на відносини між країнами, як на суспільному, так і на урядовому рівнях. «Сьогодні майже всі міністри федерального уряду активно співпрацюють зі своїми українськими колегами. Ми плануємо розширити цю співпрацю», – підкреслив канцлер.

Він також акцентував увагу на тому, що конфлікт не повинен затінювати інші аспекти двосторонніх відносин. «Ми спільно розглядаємо майбутнє, незважаючи на війну. Після цієї пресконференції ми плануємо обговорити з представниками німецького бізнесу економічні можливості. Є великий потенціал для співпраці в таких сферах, як енергетика, інфраструктура, будівництво, сільське господарство, машинобудування та медична техніка. Ми прагнемо реалізувати цей потенціал на основі партнерства», – зазначив Фрідріх Мерц.

28 травня президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини з робочим візитом, під час якого заплановані зустрічі з канцлером Фрідріхом Мерцом та президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром. Основною темою візиту є підтримка України з боку Німеччини та зусилля щодо досягнення припинення вогню.

Раніше, 26 травня, канцлер Мерц повідомив, що Німеччина разом із Францією, Великою Британією та США більше не обмежує постачання далекобійної зброї для України. Водночас, 27 травня віцеканцлер і міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль спростував будь-які зміни в політиці Німеччини щодо обмежень на дальність ударів західної зброї по території Росії, підкресливши, що в урядовій коаліції не було нових домовленостей про зміну курсу.