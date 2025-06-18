Фрідріх Мерц підтримує Ізраїль у боротьбі з Іраном: нові удари та міжнародна напруженість

Як повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у коментарі німецьким телеканалам ZDF та ARD під час саміту G7 у Канаді

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив свою підтримку Ізраїлю в його боротьбі проти Ірану, зазначивши, що ця країна “виконує брудну роботу за всіх нас”. Ці слова пролунали під час його коментарів для німецьких телеканалів ZDF та ARD на саміті G7, що проходив у Канаді.

“Це брудна робота, яку Ізраїль робить для всіх нас. Режим мулл приніс у світ смерть і руйнування – теракти, вбивства, кровопролиття, підтримку “Хезболли” та ХАМАС”. – Фрідріх Мерц

Мерц також підкреслив, що іранський режим підтримував атаку ХАМАС на Ізраїль, яка відбулася 7 жовтня 2023 року, і звинуватив Тегеран у постачанні безпілотників до Москви, що, в свою чергу, використовуються для атак на Україну. Він висловив повагу до дій ізраїльської армії.

“Можу лише сказати – величезна повага за те, що ізраїльське керівництво і армія мали мужність це зробити. Інакше ми, можливо, бачили б терор цього режиму ще місяці й роки. А згодом – ще й з ядерною зброєю в руках”. – Фрідріх Мерц

Ці висловлювання Мерца стали актуальними на фоні зростаючої напруженості між Ізраїлем та Іраном, а також глобальних дискусій щодо реагування на загрози з боку Тегерана. Нещодавно країни обмінялися ударами по військових об’єктах. Зокрема, Ізраїль атакував іранські підприємства, що займаються виробництвом центрифуг для збагачення урану.

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану, завдавши ударів по десятках цілей на території Ірану, включаючи об’єкти, пов’язані зі збагаченням урану.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що метою цієї операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він підкреслив, що операція триватиме стільки, скільки буде потрібно для досягнення мети.

Після ізраїльських атак кілька країн закрили свій повітряний простір. У відповідь на ці дії Іран запустив понад 100 безпілотників у бік Ізраїлю.

13 та 14 червня Ізраїль завдав нових авіаударів по містах Ірану, де розташовані ключові оборонні споруди та військові бази.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив Сполучені Штати в причетності до ізраїльських ударів по своїй території. Вашингтон спростував ці звинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.