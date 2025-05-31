Зустріч канцлера Мерца з Трампом у Вашингтоні 5 червня

Як повідомляє видання Bloomberg

5 червня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує провести свою першу зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомив речник уряду Німеччини Стефан Корнеліус, зазначивши, що зустріч відбудеться у Вашингтоні.

Підготовка до цієї події тривала кілька тижнів, і обговорювалися дата та формат зустрічі. Очікується, що лідери проведуть спільну пресконференцію в Білому домі, де обговорять важливі питання міжнародної політики.

Серед тем, які планують обговорити Мерц і Трамп, будуть війна Росії в Україні, ситуація на Близькому Сході та торговельні відносини між країнами.

З моменту свого призначення на посаду канцлера, Мерц вже відвідав Францію, Польщу, країни Північної Європи та Україну. 28 травня він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, під час якої політики домовилися про проведення міжурядових консультацій між Німеччиною та Україною наприкінці 2025 року – вперше за багато років.