Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц активно підтримує ініціативу Європейського Союзу щодо введення санкцій проти газопроводів “Північний потік”, які з’єднують Росію з Німеччиною. Цей крок має на меті запобігти спробам США та Росії відновити постачання газу через цей маршрут.

Уряд Мерца вже висловив свою підтримку забороні в рамках нового раунду санкцій ЄС проти Росії, що викликані її агресією в Україні. За словами високопосадовців, канцлер активно працює над тим, щоб зупинити будь-які внутрішні дискусії щодо можливого відновлення роботи газопроводів.

Публікації в березні про спроби російських та американських бізнесменів, пов’язаних з Кремлем, відновити приватні трубопроводи, спонукали Мерца ініціювати консультації з представниками урядів у Берліні та Брюсселі, щоб запобігти цьому процесу.

Включення “Північного потоку” до санкційного списку ЄС, на думку експертів, може зменшити політичну напругу навколо цього питання. Крім того, санкції дозволять “європеїзувати” долю газопроводу, зменшуючи тиск на Німеччину з боку США та Росії.

Хоча Німеччина не контролює безпосередньо жоден із чотирьох трубопроводів, які були виведені з ладу після вибухів у 2022 році, для їх повторного запуску необхідно отримати відповідний сертифікат від німецької влади.

Обмеження ЄС будуть спрямовані на компанію Nord Stream 2 AG, яка володіє трубопроводами, а також на інші російські та міжнародні компанії, залучені до експлуатації та можливого перезапуску газопроводів.

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн нещодавно включила “Північний потік” до нового пакету санкцій, над яким працює її команда. Це рішення було ухвалене після консультацій з Мерцем, який підтримав такий крок.

Офіційні переговори щодо санкцій розпочнуться найближчими днями між урядами країн ЄС, і для їх ухвалення потрібна одностайна згода всіх столиць.

Газопровід “Північний потік” раніше символізував тісні економічні зв’язки між Росією та Німеччиною, але після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році став предметом гострих суперечок, зокрема між Берліном і Вашингтоном.

Опитування показують, що частина населення регіонів, де проходить трубопровід, підтримує відновлення постачань російського газу, тоді як політичні сили мають різні погляди на це питання. Ультраправа “Альтернатива для Німеччини” та деякі представники Християнсько-демократичного союзу (ХДС) виступають за відновлення роботи газопроводів, тоді як опозиційні “зелені” звинувачують провідні партії у збереженні “московських зв’язків”.

У вересні 2022 року на маршрутах “Північного потоку-1” та “Північного потоку-2” сталися потужні вибухи, які призвели до значних пошкоджень газопроводів. Розслідування підтвердило, що це був акт диверсії, а ЄС і НАТО кваліфікували подію як навмисний саботаж.

У справі про вибухи німецька прокуратура видала ордер на арешт підозрюваного – українця, який останнім часом перебував у Польщі. Офіційні особи України заперечують свою причетність до інциденту, а німецький уряд запевняє, що це не вплине на двосторонні відносини.