Як передає медіа The Guardian

Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, висловився за посилення санкцій проти Росії, підкреслюючи, що Москва не проявляє справжнього інтересу до миру. Ці заяви він зробив під час свого виступу в Бундестазі перед відбуттям на саміт НАТО в Гаазі.

Мерц зазначив, що

“справжній, міцний мир вимагає готовності… з усіх боків”, а сигнали з Росії свідчать про те, що “вона наразі не готова до миру, зовсім навпаки”.

Він акцентував увагу на тому, що, скориставшись зміщенням глобальної уваги на Близький Схід, російський президент Володимир Путін продовжує свої агресивні дії проти України, не маючи наміру досягати миру.

Канцлер закликав європейських союзників підтримати 18-й пакет санкцій, щоб

“вдарити по тіньовому флоту, який Путін використовує для фінансування своєї військової машини”.

Він також підкреслив, що неодноразово закликав адміністрацію США слідувати цьому прикладу.

“Я, як і раніше, впевнений, що американський уряд піде цим шляхом”. – Фрідріх Мерц

Обговорюючи саміт НАТО та збільшення витрат на оборону, Мерц підкреслив, що союзники роблять це не для того, щоб догодити США, а тому що усвідомлюють реальні загрози, зокрема з боку Росії.

Канцлер також нагадав про плани зробити Бундесвер “найсильнішою регулярною армією в Європі”, здатною захищати Німеччину та підтримувати своїх союзників.

“Ми в Німеччині занадто довго ігнорували попередження наших балтійських сусідів про Росію. Ми визнали цю помилку. Від цього усвідомлення немає шляху назад. Ми не можемо очікувати, що світ навколо нас повернеться до більш спокійних часів найближчим часом”. – Фрідріх Мерц

Він додав, що важливо підготуватися до нових реалій, враховуючи сучасні виклики безпеці.