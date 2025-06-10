Фрідріх Мерц про роль санкцій у завершенні війни в Україні

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 10 червня, передає Reuters.

Тривалість війни між Росією та Україною значною мірою залежить від жорсткості санкцій, які вводять західні країни. Таку думку висловив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 10 червня, згідно з інформацією Reuters.

“Питання про те, як довго Росія зможе підтримувати цю війну, також залежить від того, наскільки ефективними будуть санкції.” – Фрідріх Мерц

Мерц зазначив, що під час свого візиту до Сполучених Штатів він закликав Дональда Трампа ввести додаткові санкції проти Росії, щоб прискорити завершення війни в Україні.

5 червня канцлер Німеччини відвідав Вашингтон, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Він висловив задоволення результатами цієї важливої зустрічі.

Під час переговорів детально обговорювалася тема війни Росії проти України. Мерц підкреслив, що, як і в часи Другої світової війни, США відіграють ключову роль у вирішенні цього конфлікту.