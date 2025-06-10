Фрідріх Мерц про роль санкцій у завершенні війни в Україні

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 10 червня, передає Reuters.
Тривалість війни між Росією та Україною значною мірою залежить від жорсткості санкцій, які вводять західні країни. Таку думку висловив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 10 червня, згідно з інформацією Reuters.
“Питання про те, як довго Росія зможе підтримувати цю війну, також залежить від того, наскільки ефективними будуть санкції.”
Мерц зазначив, що під час свого візиту до Сполучених Штатів він закликав Дональда Трампа ввести додаткові санкції проти Росії, щоб прискорити завершення війни в Україні.
5 червня канцлер Німеччини відвідав Вашингтон, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Він висловив задоволення результатами цієї важливої зустрічі.
Під час переговорів детально обговорювалася тема війни Росії проти України. Мерц підкреслив, що, як і в часи Другої світової війни, США відіграють ключову роль у вирішенні цього конфлікту.
“Я повністю погоджуюся з Трампом, що війну в Україні потрібно швидко припинити.”
Не пропустіть інші новини:
- Президент Литви Гітанас Науседа критикує канцлера Німеччини Фрідріха Мерца за невиконання обіцянок щодо посилення санкцій проти Росії через війну в Україні.
- Президент Зеленський пояснив, чому Україна не мобілізує молодь від 18 років, та розповів про контракт 18-24 для військової служби.
- Полтавщина готується до можливого напливу переселенців із Сумської області, маючи достатні ресурси для їх розміщення та підтримки.