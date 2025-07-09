Канцлер Мерц засудив атаку Росії та підтримав Україну

Про це він сказав під час дебатів щодо бюджету в Бундестазі, передає Stuttgarter Nachrichten.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц рішуче засудив нещодавню масовану атаку Росії на Україну та підтвердив намір продовжувати підтримку українського народу. Ці заяви він зробив під час дебатів у Бундестазі, про що повідомили місцеві ЗМІ.

Мерц акцентував увагу на необхідності суттєвого збільшення витрат на оборону Німеччини. Він зазначив, що зміни до Основного закону дозволяють країні вжити серйозних заходів для відновлення її обороноздатності.

“Якби ми цього не зробили, і якби ми не були більш охочі витрачати кошти на нашу оборону, якби ми пішли за АдН та Лівою партією, НАТО, ймовірно, розпалося б на 70-му році нашого членства.” – Фрідріх Мерц

Канцлер також підкреслив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну, незважаючи на опір з боку лівих та проросійських сил у парламенті.

“Засоби дипломатії вичерпуються, коли злочинний режим використовує військову силу, щоб відкрито поставити під сумнів право на існування цілої країни та прагне знищити політичну свободу всього європейського континенту.” – Фрідріх Мерц

Він також засудив Росію за серйозні нічні атаки на цивільні об’єкти в Україні, які завдали значної шкоди.

18 березня Бундестаг ухвалив ініціативу Мерца про інвестиції до 1 трильйона євро в армію та інфраструктуру Німеччини, що дозволило виділити 3 мільярди євро на військову допомогу Україні.

Під час свого візиту до Києва 12 червня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і запевнив, що загальний обсяг військової допомоги Німеччини Україні у 2025 році досягне приблизно 9,2 мільярда євро.