Як повідомляє YouTube-інтерв’ю канцлера Німеччини Фрідріха Мерца

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив, що країна продовжить активну підтримку протиповітряної оборони України. Він також висловив подяку президенту США Дональду Трампу за відновлення постачання озброєння для українських сил.

Ці заяви були зроблені під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте 9 липня.

“Ми обговорили, зокрема, як ми можемо спільно зміцнити протиповітряну оборону України. Я не буду вдаватися в подробиці, але можу сказати ось що: Німеччина продовжуватиме робити суттєвий внесок у це. З цього питання, як і з інших, я контактую з президентом Трампом та нашими партнерами по всьому Європейському Союзу та європейській частині НАТО.” – Фрідріх Мерц

Канцлер також анонсував свою участь у зустрічі “коаліції охочих”, яка відбудеться 10 липня в Лондоні під головуванням президента Франції Еммануеля Макрона та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Мерц планує приєднатися до заходу онлайн.

“Оснащення української армії є постійним питанням. Завтра ми обговоримо деякі деталі щодо подальших постачань і подальшої підтримки України. Зокрема, це стосується подальших систем протиповітряної оборони, і я також зроблю відповідні пропозиції, які ми можемо реалізувати з боку Німеччини.” – Фрідріх Мерц

Під час дебатів у Бундестазі 9 липня Мерц підкреслив, що дипломатичні зусилля для припинення війни Росії проти України вичерпані. Він запевнив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну, незважаючи на опір з боку лівих та проросійських правих у парламенті.

Крім того, стало відомо, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус має намір продовжити ініціативу з підтримки протиповітряної оборони України, прагнучи зробити її довгостроковою.