Канцлер Мерц критикує повітряні удари Ізраїлю по Сектору Гази

Про це він заявив на пресконференції у Фінляндії, пише Reuters.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив рішучу критику на адресу Ізраїлю за його повітряні удари по Сектору Гази, зазначивши, що ці дії більше не можуть бути виправдані боротьбою з терористичною організацією ХАМАС. На пресконференції у Фінляндії він підкреслив, що такі військові операції не мають логічного обґрунтування і не сприяють боротьбі з тероризмом.

«Я не бачу, як ці удари можуть допомогти у боротьбі з тероризмом. Тому я ставлюся до цього дуже критично», – заявив Мерц, підкреслюючи необхідність публічно висловити свою позицію, оскільки ситуація в регіоні вже не підлягає поясненню.

Ці заяви Мерца набули особливого резонансу на фоні його обіцянки прийняти прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу в Німеччині, незважаючи на ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом. Це свідчить про зростаючу готовність німецьких політиків відкрито критикувати дії Ізраїлю після атак ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

Критику дій Ізраїлю також висловив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль. Соціал-демократична партія Німеччини закликала до припинення експорту озброєнь до Ізраїлю, щоб уникнути причетності до можливих воєнних злочинів.

Мерц планує провести переговори з Нетаньягу цього тижня, оскільки внаслідок останніх атак у Газі загинули десятки людей, а два мільйони жителів анклаву опинилися на межі голоду.

Ситуація у Секторі Гази

7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив масштабне вторгнення на територію Ізраїлю, захопивши кілька прикордонних населених пунктів і взявши в заручники десятки людей. У відповідь Ізраїль розпочав контртерористичну операцію, що призвела до гуманітарної кризи та численних жертв серед палестинців.

15 січня 2025 року між Ізраїлем і ХАМАС було укладено угоду про припинення вогню, яка набула чинності 19 січня. Угода передбачала три етапи, включаючи виведення ізраїльських військ з густонаселених районів і звільнення частини заручників. Проте 18 березня 2025 року обидві сторони оголосили про відновлення бойових дій.

2 березня 2025 року Ізраїль заблокував гуманітарні вантажі до Сектора Гази, вимагаючи від ХАМАС погодитися на план США щодо продовження припинення вогню, що стало спробою тиску на бойовиків.

17 травня Армія оборони Ізраїлю оголосила про новий наступ з метою ліквідації ХАМАС і звільнення заручників. Палестинська сторона повідомила про 146 загиблих, а бойові дії продовжуються.

18 травня Нетаньягу висловив готовність укласти угоду з ХАМАС щодо припинення бойових дій. Наступного дня, 19 травня, ізраїльська армія розпочала масштабну наземну операцію в Секторі Гази, що відбулася на фоні безрезультатних переговорів у Катарі.

19 травня Нетаньягу також заявив, що після завершення війни Ізраїль збережеться «загальний контроль над Сектором Гази». ООН отримала дозвіл на доставку гуманітарної допомоги до анклаву, де проживає 2,3 мільйона людей, які опинилися на межі голоду через тривалу блокаду.