Про це Фрідріх Мерц повідомив під час церемонії вручення премії Карла Великого, передає Reuters.

Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, підкреслив готовність Європи захищати свої основні цінності – свободу та демократію. Ці слова стали відповіддю на критику віцепрезидента США Джей Ді Венса, який звинуватив європейські країни у “відступі від свободи слова”.

Виступаючи на церемонії вручення премії Карла Великого, Мерц нагадав про промову Венса на Мюнхенській конференції з безпеки, що відбулася у лютому 2025 року. Тоді віцепрезидент США висловив різку критику на адресу Європи, заявляючи про “внутрішню загрозу”.

«Ми в Європі стоїмо на захисті цінностей, які ми усвідомили, розвинули та за які боролися протягом століть, незважаючи на численні випробування та катастрофи. Свобода і демократія – це цінності, за які варто боротися і, якщо потрібно, захищати», – зазначив канцлер Німеччини.

Крім того, він акцентував, що Європа не має наміру загострювати тарифну суперечку зі Сполученими Штатами, оскільки це може завдати шкоди обом сторонам.

Нагадаємо, що у своїй промові на Мюнхенській конференції Венс також звинуватив європейські країни у порушенні свободи слова, забороні виборів, дозволі нелегальної масової міграції та небажанні збільшувати витрати на оборону.