Перша розмова канцлера Мерца з лідером Китаю про війну в Україні

Про це журналістам на брифінгу повідомив речник федерального уряду, Укрінформ

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів свою першу телефонну розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном, під час якої обговорили ситуацію з війною Росії в Україні. Цю інформацію підтвердив речник федерального уряду на брифінгу.

У ході бесіди Мерц і Сі обмінялися думками щодо міжнародних та регіональних питань, зокрема детально розглянули російську агресію проти України. Канцлер Німеччини поінформував про зусилля Європи та США, спрямовані на досягнення швидкого припинення вогню, і закликав до підтримки цих ініціатив.

Лідери підкреслили свою готовність до співпраці для вирішення глобальних викликів. Вони домовилися про відновлення прямого обміну інформацією, що сприятиме подальшому розвитку німецько-китайських відносин.

Мерц і Сі також акцентували увагу на важливості економічних зв’язків між Німеччиною та Китаєм, підкреслюючи принципи чесної конкуренції та взаємності.

Ця розмова стала першою для нового канцлера Німеччини з китайським лідером. Напередодні схожу бесіду провів президент Франції Еммануель Макрон, а також нещодавно відбулася перша телефонна розмова між міністрами закордонних справ Німеччини та Китаю.

Щодо позиції Китаю у війні в Україні, з початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року Пекін дотримується стратегії “стратегічного нейтралітету”. Офіційний Китай закликає до мирного врегулювання конфлікту, але не засуджує дії Москви та утримується від голосувань за резолюції ООН, які прямо критикують агресію Росії.

Крім того, Китай активно розвиває економічні зв’язки з Росією, особливо в енергетичній та технологічній сферах, що викликає занепокоєння на Заході. У травні 2024 року Сі Цзіньпін під час спільної пресконференції з Володимиром Путіним заявив, що Китай і Росія підтримують політичне врегулювання війни в Україні. Однак Пекін відмовився брати участь у саміті миру через відсутність запрошення для Росії.

Китай також представив свій “мирний план” з 12 пунктів, який викликав скепсис в Україні та серед західних партнерів через відсутність вимог щодо виведення російських військ з окупованих територій.

Колишній держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що Китай не може одночасно шукати шляхи для припинення війни в Україні та покращувати відносини з Європою, постачаючи Росії товари, які становлять серйозну загрозу європейській безпеці з часів закінчення холодної війни.