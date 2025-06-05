Фрідріх Мерц про зустріч з Дональдом Трампом та війну в Україні

Як повідомляє телеканал ARD

Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, висловив своє задоволення результатами зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася у Вашингтоні 5 червня. Про це він повідомив в ефірі телеканалу ARD після свого візиту до Білого дому.

“Сьогодні ми заклали основу для дуже хороших особистих і політично результативних контактів.” – Фрідріх Мерц

Мерц зазначив, що повертається до Німеччини з відчуттям, що знайшов у Трампові партнера, з яким може спілкуватися “на особистому рівні” та “зв’язатися у будь-який момент”.

Під час зустрічі також обговорювалася тема війни Росії проти України. Мерц підкреслив, що США, як “сила порядку”, мають важливу роль у цій ситуації, аналогічно до їхньої ролі під час Другої світової війни. Він повністю підтримав думку Трампа про необхідність швидкого припинення війни в Україні.

“Ми також погоджуємося з тим, хто її розпочав: це виключно Росія. Які заходи США вживуть зараз – і коли – ще належить побачити.” – Фрідріх Мерц

Канцлер також зазначив, що його з Трампом об’єднує спільний досвід роботи на перетині політики та бізнесу.

“Це теж певною мірою зближує.” – Фрідріх Мерц

Мерц повідомив, що Трамп прийняв його запрошення відвідати Німеччину, і наразі команди обох сторін працюють над узгодженням дати візиту. До цього моменту канцлер планує ще двічі зустрітися з Трампом – на саміті G7 у Канаді та на саміті НАТО в Нідерландах.