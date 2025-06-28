Фрідріх Мерц відмовляється від контактів з Путіним через війну в Україні

Про це він сказав в інтерв’ю газеті Süddeutsche Zeitung, повідомляє DW

Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, оголосив, що не має наміру спілкуватися з президентом Росії Володимиром Путіним, підкресливши, що попередні контакти не призвели до зниження напруженості в Україні. Цю інформацію він озвучив в інтерв’ю газеті Süddeutsche Zeitung, про що повідомляє DW.

Мерц також згадав про візит угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана до Москви в липні 2024 року, а також про телефонну розмову колишнього канцлера Німеччини Олафа Шольца з Путіним.

“Останній візит угорського прем’єр-міністра до Москви Росія зустріла сильним бомбардуванням Києва та лікарні. За останньою телефонною розмовою з моїм попередником послідували бомбардування дитячої лікарні. Тож якщо це результат таких телефонних дзвінків, я б утримався від них надовго.” – Фрідріх Мерц

На запитання про те, чи вважає він, що президент США Дональд Трамп віддаляється від Путіна, Мерц зазначив: “Президент США демонструє дедалі більший скептицизм і стає критичнішим. Це процес. В Європі існує велика згода в оцінці цієї війни. Я вважаю, що президент Трамп наближається до цієї оцінки”.

Він також підкреслив, що Сенат США активно розглядає можливість введення нових санкцій проти Росії, остаточне рішення щодо яких ухвалюватиме Трамп.