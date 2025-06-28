Фрідріх Мерц відмовляється від контактів з Путіним через війну в Україні

Про це він сказав в інтерв’ю газеті Süddeutsche Zeitung, повідомляє DW
Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, оголосив, що не має наміру спілкуватися з президентом Росії Володимиром Путіним, підкресливши, що попередні контакти не призвели до зниження напруженості в Україні. Цю інформацію він озвучив в інтерв’ю газеті Süddeutsche Zeitung, про що повідомляє DW.
Мерц також згадав про візит угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана до Москви в липні 2024 року, а також про телефонну розмову колишнього канцлера Німеччини Олафа Шольца з Путіним.
“Останній візит угорського прем’єр-міністра до Москви Росія зустріла сильним бомбардуванням Києва та лікарні. За останньою телефонною розмовою з моїм попередником послідували бомбардування дитячої лікарні. Тож якщо це результат таких телефонних дзвінків, я б утримався від них надовго.”
На запитання про те, чи вважає він, що президент США Дональд Трамп віддаляється від Путіна, Мерц зазначив: “Президент США демонструє дедалі більший скептицизм і стає критичнішим. Це процес. В Європі існує велика згода в оцінці цієї війни. Я вважаю, що президент Трамп наближається до цієї оцінки”.
Він також підкреслив, що Сенат США активно розглядає можливість введення нових санкцій проти Росії, остаточне рішення щодо яких ухвалюватиме Трамп.
“Я роблю все можливе, щоб Європейський Союз і США працювали в унісон над запровадженням жорсткіших санкцій.”
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