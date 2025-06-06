Фрідріх Мерц і Дональд Трамп про тиск на Росію та війну в Україні

Про це Мерц розповів у інтервʼю DW

Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, поділився своїми думками про важливість тиску на Росію під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Він наголосив на необхідності активізувати зусилля для завершення війни в Україні, про що розповів в інтерв’ю DW.

Мерц зазначив, що питання тиску на Росію викликає жваві дискусії серед американських політиків.

“У США, ми маємо сильні дебати в Сенаті. Я оптиміст, але я не настільки оптимістичний, щоб прогнозувати, що це зараз змінить щось за одну ніч на території України.” – Фрідріх Мерц

Канцлер підкреслив, що він акцентував увагу Трампа на його ініціативах щодо мирного врегулювання конфлікту, а також на відмові Росії прийняти ці пропозиції, що свідчить про небажання Кремля зупинити війну.

“Я впевнений, що він думає про те, що він міг би зробити більше. І я нагадав йому, що Америка завжди була головною у світі, щоб чинити тиск на тих, хто збирається воювати. І 6 червня, так званий День Д, коли американці висадились в Європі, щоб зупинити війну в 1944 році. Це може бути схожа історична ситуація, але не з військовими діями, а з тиском на Росію, щоб вона припинила цю війну.” – Фрідріх Мерц

5 червня канцлер Німеччини відвідав Вашингтон, де провів важливу зустріч з Дональдом Трампом. Мерц висловив задоволення результатами переговорів, під час яких детально обговорювалася тема війни Росії проти України.

Він також підкреслив, що США, як і під час Другої світової війни, залишаються ключовою силою для підтримки міжнародного порядку. Мерц погодився з Трампом у тому, що війну в Україні потрібно якнайшвидше завершити.