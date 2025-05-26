Канцлер Мерц загрожує Словаччині та критикує Угорщину через порушення ЄС

Як відзначає медіа Bloomberg

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив занепокоєння щодо можливого призупинення фінансування Словаччини з боку Європейського Союзу, якщо країна продовжить відхилятися від спільних стратегій розвитку блоку. Ці заяви були зроблені 26 травня під час конференції WDR Europaforum, про що повідомляє Bloomberg.

Відповідаючи на запитання про ситуацію в Угорщині та Словаччині, Мерц підкреслив, що держави-члени, які порушують принципи верховенства права, можуть зіткнутися з процедурами порушення, а також ризикують втратити доступ до європейських фондів. «Якщо це буде необхідно, ми будемо вживати відповідних заходів», – зазначив канцлер.

Загроза скорочення фінансування Словаччини та можливість притягнення Угорщини до відповідальності свідчать про рішучість Мерца, який нещодавно зайняв свою посаду, загострити відносини з цими країнами, зазначає агентство Bloomberg.

Словаччина викликає дедалі більше занепокоєння у Брюсселі через конфронтаційну риторику уряду прем’єр-міністра Роберта Фіцо, який налагодив тісні зв’язки з угорським лідером Віктором Орбаном. Фіцо піддається критиці за свої антиукраїнські заяви та нещодавній візит до Москви для зустрічі з президентом Путіним.

Опір Угорщини під керівництвом Орбана призвів до затримок у підтримці України та введенні санкцій проти Росії з боку ЄС. Мерц зазначив: «Ми не зможемо уникнути конфлікту з Угорщиною та Словаччиною, якщо продовжимо в тому ж дусі. Не можна дозволити, щоб рішення всього ЄС залежали від невеликої меншості. Можливо, нам потрібні більш чіткі слова та жорсткіші дії».

На тій же конференції Мерц також повідомив, що Німеччина разом із Францією, Великою Британією та США більше не має обмежень щодо постачання далекобійної зброї Україні.