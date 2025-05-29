Можливість постачання Україні крилатих ракет Taurus – заявив канцлер Мерц

Як повідомляє ефір ZDF із посиланням на заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, ZDF

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив думку, що постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus є “в межах можливого”. Цю інформацію він озвучив в ефірі ZDF, підкресливши, що хоча поставки ракет можуть бути реалізовані, конкретні деталі поки що не розкриті.

Відповідаючи на запитання про можливість постачання Taurus, Мерц зазначив: “Звичайно, це цілком можливо”. Він також акцентував увагу на важливості навчання для ефективного використання цих озброєнь, зазначивши, що українським солдатам знадобиться кількамісячний курс підготовки для роботи з системами Taurus.

Канцлер підкреслив, що постачання ракет через шість місяців або рік не буде корисним для України, оскільки військова підтримка Києва потребує термінового вдосконалення. Він також підтвердив, що Німеччина активно координує свої дії з європейськими партнерами, деякі з яких вже надали Україні крилаті ракети великої дальності.

Мерц додав, що “більше немає жодних обмежень на дальність стрільби для зброї”, посилаючись на угоди з європейськими союзниками та США. Він зазначив, що союзники вже давно відмовилися від обмежень на озброєння, і його слова відображають реалії, які склалися протягом останніх місяців.

Два тижні тому Мерц заявив, що наразі немає планів щодо постачання крилатих ракет Taurus до України, що викликало певні запитання щодо майбутніх поставок.

В рамках нещодавнього візиту президента України Володимира Зеленського до Німеччини було підписано контракт з німецькою компанією Diehl Defence на виробництво систем протиповітряної оборони IRIS-T та відповідних ракет. Загальна вартість угоди становить 2,2 мільярда євро, але терміни виробництва та постачання поки що не оголошені.

Крім того, Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму 5 мільярдів євро, який вже отримав схвалення Бундестагу. Також Київ і Берлін уклали угоду про фінансування виробництва далекобійного озброєння в Україні.