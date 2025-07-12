Суд над коміком El Hotzo у Німеччині через публікації після замаху на Трампа

Про це повідомляє газета Spiegel

У Німеччині коміка Себастіана Готца, відомого під псевдонімом El Hotzo, чекає суд за його публікації, що з’явилися після замаху на колишнього президента США Дональда Трампа. Йому пред’явлено звинувачення у схваленні злочину та обіцянці винагороди, про що повідомляє газета Spiegel.

Судовий розгляд заплановано на 23 липня в окружному суді Тіргартен у Берліні, і наразі передбачено один день слухань.

Готц викликав широкий резонанс своїми дописами на платформі X (колишній Twitter), де після інциденту з Трампом він написав: “Я вважаю фантастичним, коли фашисти помирають”. Також він натякав, що хтось “на жаль, трохи не встиг на останній автобус”. Хоча ці публікації були згодом видалені, скриншоти швидко розійшлися в інтернеті.

У відповідь на ці висловлювання берлінський молодіжний радіоканал Fritz, що є частиною мережі ARD, вирішив припинити співпрацю з Готцом, а також скасував його участь у літературному заході ARD Kultur.

Після цього комік на деякий час зник з публічного простору, але наприкінці року повернувся у спільному проєкті з Янном Бемерманном. Разом із RTL вони створили сатиричну документалку, в якій Готц вирушає у “подорож прощення” по США. У цій стрічці він нібито вибачається перед Трампом, Ілоном Маском та американцями, демонструючи татуювання з написом: “I am sorry Mr. President”.