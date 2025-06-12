Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус з офіційним візитом у Києві

Про це пише інформаційне агентство dpa

12 червня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва з офіційним візитом. Цю інформацію підтвердило агентство dpa.

В рамках свого візиту Пісторіус планує зустрітися з українським керівництвом, щоб обговорити актуальні питання, що стосуються ситуації в Україні, а також можливості надання додаткової військової допомоги.