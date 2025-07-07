Німеччина та США обговорюють військову допомогу Україні у липні 2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У середині липня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус планує відвідати Сполучені Штати Америки для обговорення військової допомоги Україні з американським колегою Пітом Гегсетом. Цю інформацію підтвердив речник Міністерства оборони Німеччини, відповідаючи на запит щодо можливого припинення постачання систем протиповітряної оборони з боку США.

“Німеччина перебуває у тісному та постійному діалозі з американськими партнерами щодо підтримки України.” – речник Міністерства оборони Німеччини

Німеччина продовжить свою ініціативу “Термінова допомога в ППО”, в рамках якої було зібрано близько одного мільярда євро для підтримки протиповітряної оборони. Міністр Пісторіус ініціює нову програму під назвою “Тривала допомога в ППО”.

Крім того, речник зазначив, що Німеччина активно підтримує створення спільних підприємств між українською та німецькою оборонними компаніями, а також інвестує в виробництво в Україні, зокрема у сфері систем озброєння дальньої дії, щоб максимально використовувати місцеві ресурси.

“Спеціальна робоча група з питань України працює над тим, щоб якнайшвидше надавати військову підтримку. Визначальним принципом у цьому є бюджет, затверджений парламентом (бюджет на 2025 рік наразі перебуває на розгляді в парламенті). Проєкти підтримки плануються на кілька років уперед.” – речник Міністерства оборони Німеччини

Ситуація з постачаннями озброєнь Україні

Раніше в Білому домі повідомили про призупинення частини поставок ракет ППО та інших високоточних боєприпасів до України через зменшення запасів озброєнь на американських складах.

В українському Міністерстві закордонних справ підкреслили, що будь-які затримки або зволікання з боку Вашингтона у підтримці оборонних можливостей України лише заохочують Кремль продовжувати війну, а не шукати шляхи до її завершення. Вони зазначили, що Київ та Вашингтон на всіх рівнях ведуть консультації щодо відновлення постачань озброєнь та шукають “взаємовигідні рішення”.

Водночас у Міністерстві оборони України повідомили, що не отримували офіційних повідомлень про зупинення або перегляд графіків постачання узгодженої оборонної допомоги від США. Вони виходять із “фактичних даних” та перевіряють деталі.

Після того, як Дональд Трамп вдруге став президентом США, Вашингтон ще не надавав Києву військової допомоги, але озброєння в межах пакетів, оголошених адміністрацією його попередника Джо Байдена, продовжувало надходити після призупинення постачань на початку березня.