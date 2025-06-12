Борис Пісторіус закликає Захід підтримати Україну у війні з Росією

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини, висловив стурбованість щодо дій Російської Федерації, які відбуваються останніми тижнями. Він підкреслив, що обстріли цивільної інфраструктури України свідчать про те, що Володимир Путін не має наміру шукати мирного вирішення конфлікту. Ці коментарі були зроблені під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві 12 червня.

“Путін упродовж останніх тижнів діє особливо жорстко. Він знову атакує цивільні об’єкти дронами та ракетами. Це навантаження надзвичайне.” – Борис Пісторіус

Пісторіус зазначив, що наразі Путін не має наміру ані зупиняти війну, ані досягати перемир’я. У зв’язку з цим, він закликав західні країни до об’єднання зусиль для підтримки України.

“Це трагедія для всієї Європи, і особливо для України. Тому дуже важливо якомога сильніше підтримувати та допомагати Україні.” – Борис Пісторіус

Міністр також підкреслив, що Україна може повністю покладатися на підтримку Німеччини в цій складній ситуації.

Борис Пісторіус прибув до Києва з офіційним візитом вранці 12 червня, щоб обговорити з українським керівництвом поточну ситуацію в країні та можливості надання додаткової військової допомоги.