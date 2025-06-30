Міністр закордонних справ Німеччини Вадефуль прибув до Києва з підтримкою України

Як повідомляє Deutsche Welle

До столиці України прибув новий міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль. Про свій приїзд він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Х, написавши: “Доброго ранку з України”.

Цей візит став першим для Вадефуля в Україні на посаді міністра. Після прибуття до Києва він рішуче засудив нічні атаки Росії на українські міста, підкресливши, що метою Путіна є силове втручання у справи України.

“Його війна має на меті не що інше, як підкорення України. Він атакує українців жорстоким терором бомбардувань. Щодня і щоночі вмирають люди у власних домівках – у Києві, в Одесі, в Дніпрі. Але попри всю руйнацію і весь терор, українці щодня знову і знову з рішучістю захищають свою країну, свою свободу і своє майбутнє. Вони демонструють неймовірну мужність, силу та витривалість. Це заслуговує на нашу найвищу шану” – Йоганн Вадефуль

Вадефуль запевнив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну, щоб “вона могла успішно захищатися.” Він зазначив, що Росія сподівається на зменшення міжнародної допомоги, але Німеччина залишиться на боці України, надаючи сучасні системи протиповітряної оборони, озброєння, а також гуманітарну та економічну підтримку.

“Росія сподівається, що ми ослабимо нашу допомогу. Ми і надалі будемо твердо стояти на боці України, щоб вона могла успішно захищатися – за допомогою сучасної системи протиповітряної оборони та іншого озброєння, гуманітарної та економічної допомоги. З цим зобов’язанням я сьогодні приїхав до Києва” – Йоганн Вадефуль

Міністр підкреслив, що свобода та майбутнє України є “найважливішим завданням нашої зовнішньої та безпекової політики”, а Європейський Союз і Група семи продовжать працювати над запровадженням санкцій проти Росії.

Вадефуль також зазначив, що дії Путіна повинні стати серйозним попередженням для Німеччини.