Міністр Німеччини про переговори та війну в Україні

Про це глава МЗС ФРН газеті Suddeutsche Zeitung

Новий міністр закордонних справ Німеччини Йохан Вадефуль висловив думку, що Берлін не очікує на капітуляцію Росії у війні в Україні. Він підкреслив, що основним завданням є забезпечення України сильної позиції для переговорів з Росією, які можуть стати ключовими для завершення конфлікту.

В інтерв’ю виданню Süddeutsche Zeitung Вадефуль зазначив, що з самого початку було зрозуміло, що війна, ймовірно, завершиться через переговори, оскільки повна поразка Росії, яка володіє ядерною зброєю, є малоймовірною.

“З моєї точки зору, з самого початку було зрозуміло, що ця війна, найімовірніше, завершиться шляхом переговорів. Бо одне правда – повної поразки у сенсі капітуляції ядерної Росії очікувати не можна. У цьому відношенні ми тепер стали трохи чеснішими із собою.” – Йохан Вадефуль

Міністр також підкреслив, що Україна демонструє успішний опір російській агресії, що надає їй можливість вийти з війни з сильною позицією для переговорів. Він акцентував на важливості того, щоб рішення про завершення війни ухвалювалося саме Україною, без втручання інших сторін, які не враховують її інтереси.

Вадефуль висловив впевненість у підтримці США санкцій Європейського Союзу проти Москви, але зазначив, що питання подальшої допомоги Україні з боку США залишається відкритим. Це, на його думку, має спонукати Європейський Союз до активних дій.

Міністр також застеріг від переоцінки військових можливостей Росії, нагадуючи, що за три роки війни країна не змогла досягти цілей, які планувала реалізувати за кілька днів.