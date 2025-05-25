Німеччина закликає до посилення санкцій проти Росії через атаки на Україну

Про це він заявив в ефірі суспільно-правового телеканалу ARD, передає Reuters.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав до посилення санкцій з боку Заходу у відповідь на нещодавні удари Росії по Україні. Цю заяву він зробив в ефірі телеканалу ARD, підкресливши серйозність ситуації.

«Путін не прагне миру, він бажає продовження конфлікту, і ми не можемо цього допустити. Європейський Союз має ухвалити рішення про нові санкції», – зазначив Вадефуль.

Міністр також висловив сподівання, що Сполучені Штати можуть приєднатися до введення нових санкцій, які, на його думку, можуть змусити Путіна сісти за стіл переговорів, щоб уникнути серйозних наслідків для російської економіки та енергетичного сектору.

У ніч на 24 травня Росія здійснила масовану повітряну атаку на Україну, використавши 14 балістичних ракет типу «Іскандер-М/KN-23» та 250 безпілотників. Основною мішенню став Київ, де внаслідок атаки постраждали 14 осіб, а також було пошкоджено шість районів міста через уламки збитих дронів і ракет.

Наступної ночі, 25 травня, Росія провела комбінований удар по Україні, застосувавши 367 засобів повітряного нападу. Серед них були 9 балістичних ракет «Іскандер», 55 крилатих ракет Х-101, 1 крилата ракета Х-22, 4 авіаційні ракети Х-59/69 та 298 ударних дронів. Протиповітряна оборона знищила 45 крилатих ракет і 139 безпілотників, але також було втрачено 2 авіаційні ракети та 127 дронів.

Внаслідок цих атак загинули 12 людей, а ще 60 отримали поранення, що підкреслює серйозність ситуації в Україні та необхідність міжнародної реакції.