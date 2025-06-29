Міністр закордонних справ Німеччини про загрозу Росії та підтримку України

Згідно з повідомлення Spiegel

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль висловив серйозне застереження щодо загрози, яку Росія представляє для Німеччини. У своєму інтерв’ю групі німецьких ЗМІ він підкреслив, що російська агресія проти України залишається найбільшою загрозою безпеці в Європі та ключовим питанням зовнішньої політики Німеччини.

Вадефуль зазначив, що неодноразово попереджав про небезпеку, яку становить Росія. Він вважає, що чим більше тиску Заходу на Кремль, тим вища ймовірність, що Володимир Путін “погодиться на переговори”. Міністр також підкреслив, що військова допомога Україні є “необхідною для нашої свободи”.

Крім того, він прокоментував рішення країн НАТО на саміті в Гаазі 24 та 25 червня, яке передбачає збільшення витрат на оборону до 5% ВВП, назвавши їх “правильними та необхідними”.

Вадефуль також звернув увагу на те, що Путін “нападає на моральний дух українців невибірковим бомбовим терором”, підкреслюючи, що свобода України є важливим випробуванням для стійкості європейців.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Німеччини заявив, що Берлін не очікує капітуляції Росії у війні в Україні. Основним завданням є забезпечення України сильною переговорною позицією під час майбутніх переговорів з Росією щодо завершення конфлікту.