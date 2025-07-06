Про це видання BILD, яке має у розпорядженні текст звернення.

Чотири депутати німецької партії “Союз 90/Зелені” надіслали відкритий лист канцлеру Фрідріху Мерцу, в якому закликають переглянути та суттєво збільшити військову допомогу Україні. Цю інформацію оприлюднило видання BILD, яке має доступ до тексту звернення.

Серед авторів листа – Робін Вагенер, Сара Нанні, Себастіан Шефер та Антон Гофрайтер. Вони вважають, що заплановане підвищення оборонного фінансування для України з 7,1 до 8,3 мільярда євро є недостатнім і вимагають коригування окремих статей бюджету, зокрема тих, що стосуються підтримки України.

Політики від “Зелених” підкреслюють термінову необхідність посилення систем протиповітряної оборони для України.

“Без подальшої протиповітряної оборони та гарантованих поставок російський диктат над Україною стає більш ймовірним.”

Депутати також звернули увагу на погіршення ситуації, оскільки Росія продовжує завдавати масованих ударів по цивільному населенню, а США затримують вже обіцяне озброєння. Вони нагадали канцлеру, що завдяки підтримці “Зелених” у попередньому складі Бундестагу допомога Україні була суттєво посилена, і що у Мерца залишається “незаповнений простір для дій”.

Згідно з інформацією Повітряних сил, у ніч на 6 липня Росія атакувала Україну 157 ударними безпілотниками та чотирма зенітними ракетами, а днем раніше – 539 дронами та 11 ракетами.

Протягом останнього тижня червня Росія випустила проти України понад 114 ракет, більше ніж 1 270 дронів і майже 1 100 керованих авіабомб, про що повідомив президент Зеленський.