Стефані Хубіг, міністерка юстиції Німеччини, висловила стурбованість щодо партії “Альтернатива для Німеччини” (AfD), вважаючи її серйозною загрозою для демократичних цінностей країни. Вона закликала до всебічного обговорення можливості заборони цієї політичної сили.

У своєму інтерв’ю для Frankfurter Allgemeine Zeitung Хубіг зазначила, що після визнання AfD праворадикальною партією Федеральною службою захисту конституції, необхідно ініціювати політичні дискусії з цього питання. Міністерка підкреслила, що важливо також перевірити юридичні підстави для можливого заборони партії.

Вона повідомила, що федеральний уряд планує провести консультації для формування спільної позиції з цього питання. Хубіг закликала до активного обговорення в Бундестазі та Бундесраті, зазначивши, що ініціатива щодо заборони може виходити не лише від урядових структур, а й від обох палат парламенту.

Міністерка наголосила, що заборона політичної партії є крайнім заходом у демократичному суспільстві, і його не слід застосовувати без належних підстав. Проте, якщо після всебічного аналізу виявляться підстави для такого кроку, відмовитися від нього буде важко.

На початку травня Федеральна служба захисту конституції Німеччини офіційно перевела AfD з категорії “об’єкт спостереження” до статусу “гарантовано праворадикальної партії”. Це рішення ґрунтується на великому звіті, який документує численні порушення принципів гідності людини, демократії та верховенства права з боку членів партії.

Хоча AfD подала судовий позов проти цього рішення, служба тимчасово призупинила його, але оцінка партії залишилася незмінною. Опубліковані матеріали викликали нову хвилю обговорень щодо можливого офіційного процесу заборони AfD.

На парламентських виборах 2025 року партія “Альтернатива для Німеччини” отримала 19,5% голосів, що вдвічі більше, ніж на попередніх виборах. Це стало першим випадком з часів Другої світової війни, коли радикальна права сила зайняла друге місце в Бундестазі.

Лідерка AfD Аліс Вайдель, економістка, яка підтримує діалог з Москвою, виступає проти підтримки України, критикує санкції проти Росії та закликає до “рееміграції” іноземців.