Кізеветтер пропонує вислати російських дипломатів і посилити боротьбу з пропагандою в Німеччині

Про це він заявив у німецькому виданні Handelsblatt

Родеріх Кізеветтер, заступник голови комітету Бундестагу, що контролює діяльність спецслужб, висловився за вислання російських дипломатів та агентів, які залишилися в Німеччині. Цю заяву він зробив в інтерв’ю німецькому виданню Handelsblatt, яке було опубліковане 3 червня.

На фоні зростання кібератак і диверсій, Кізеветтер підкреслив необхідність посилення заходів протидії російському впливу в країні. Він також закликав закрити Російський дім у Берліні, який, на думку Євросоюзу, слугує інструментом для поширення кремлівської пропаганди. Цей культурний центр підпорядковується російському державному агентству, яке вже потрапило під санкції ЄС.

Кізеветтер також планує запропонувати ряд додаткових заходів, включаючи заборону на візи для російських туристів, блокування пропагандистських платформ та обмеження публічних виступів прокремлівських спікерів. Серед його ініціатив є ідея створення мобільного застосунку, який інформуватиме громадян про кампанії дезінформації, подібно до німецької системи оповіщення Nina.

“Було б доцільно створити окрему установу, яка спеціалізувалася б на виявленні та протидії дезінформації з боку іноземних держав.” – Родеріх Кізеветтер

За даними німецьких спецслужб, Росія активно використовує мережу агентів впливу в ЄС для розповсюдження дезінформації, особливо в контексті підтримки України та обговорення нових санкцій.

Пропаганда з боку Росії в ЄС залишається однією з основних гібридних загроз. Через мережу підставних медіа, соціальні мережі та проросійські політичні сили Москва систематично поширює дезінформацію, намагаючись вплинути на громадську думку, розколоти єдність Євросоюзу та зменшити підтримку України.

У відповідь на ці загрози ЄС посилив контрзаходи, зокрема через платформу EUvsDisinfo, запровадження санкцій проти пропагандистів та блокування російських медіа. Проте аналітики зазначають, що вразливість до фейкових новин зростає, особливо під час виборів та в умовах соціальної напруги.